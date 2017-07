MiTiroSù: L’altro Tiramisù. Dal classico al pistacchio alle golose novità Estive

Prosegue l’attività in MiTiroSù, mani esperte danno vita alle vostre “Creazioni”. Proprio così! Qui in MiTiroSù siete voi a comporre il vostro Tiramisù.

Cosa è MiTiroSù

MiTiroSù è il nostro modo, tutto Romano, di fare il tiramisù. La ricetta è la rivisitazione di uno dei dolci più apprezzati di sempre, ovunque, in Italia e nel mondo.

La storia parte da lontano, da un sogno nel cassetto, un'idea che ha preso forma, diventando dolcissima realtà.

Abbiamo deciso di far diventare ogni cliente l’attore principale nella composizione del suo MiTiroSù.

La ricetta "espresso" del nostro prodotto ci permette di lavorare sulla sua composizione in ogni singolo aspetto, dal biscotto, alle crème, fino alle guarnizioni finali.

Come puoi creare il tuo Mitirosù

Un sogno che diventa realtà: un tiramisù tutto tuo, nel formato e con i gusti che vuoi. Inizia scegliendo il contenitore, non solo coppa grande o piccola (sarebbe troppo facile), ma cornetto, maritozzo e babà. Sì, hai letto bene, babà! Ora, dicci che biscotto preferisci tra i più classici Pavesini, i golosissimi Oreo e Pan di Stelle fino ai babà per i più audaci. Poi scegli la bagna: non penserai mica che il tiramisù da noi si faccia solo con il caffè? Abbiamo birra, Rum e sciroppi per stomaci e papille gustative di ogni genere. Adesso puoi decidere il tipo di crema tra nocciola, pistacchio, stracciatella, fondente o classica per i tradizionalisti o, perché no multigusto. Per ultimo completa il tuo personalissimo mitirosù con granella, biscotti, frutta o glasse.



Non solo Mitirosù

Nel nostro laboratorio produciamo anche ottime Cheesecake, fantastiche crostate e golosissime panne cotte.

Potrai sempre trovare infatti:

Cheesecake Fredde sia classiche che nella nostra versione “Oreo”

Crostate di marmellate

Torte di ricotta e cioccolato

Torte della nonna

Crostate di frutta

Inoltre, su ordinazione, possiamo realizzare qualsiasi tipo di dolce o torta. Dal classico Millefoglie alle torte personalizzate rifinite a mano. Le vostre feste o ricorrenze non saranno più le stesse!

Tirati su comodamente da casa

Non hai più scuse per non lasciarti coccolare dalla nostra dolcezza. MiTiroSù arriva comodamente a casa tua! Grazie a partners come Just Eat e Moovenda siamo in grado di raggiungerti in tutta Roma.

Chiamaci allo 068188883 per trovare la soluzione delivery più adatta alle tue esigenze.

Accettiamo anche prenotazioni per l’Asporto: chiama, ordina, e ritira in tutta comodità nel nostro punto vendita all’orario da te indicato. Siete pronti per godervi questa esperienza dolcissima?