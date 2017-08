“Mistica”, la magica notte di S Club

Culture di paesi vi danno appuntamento a Fregene, nel locale Macchina del Tempo, per una serata indimenticabile. Continua il viaggio intorno al mondo di S Club Spirit & Soul, il locale “Macchina del Tempo” di Fregene che ogni venerdì ospita un angolo di mondo. Serate ispirate a culture lontane, ai loro profumi e ai loro colori, in grado di affascinare perdutamente i presenti, facendoli viaggiare oltre lo spazio e il tempo.



Questa settimana, venerdì 1 settembre, dalle ore 19:00 fino alle 2:00, S Club propone Mistica, una serata ispirata al Tibet. A scaldare l'atmosfera del giardino del locale, tantissime candele colorate, che con la loro luce suggestiva creeranno un'atmosfera riflessiva, decisamente Mistica! Il Tibet sarà, inoltre, il protagonista assoluto anche in cucina, con la proposta di uno special menù creato appositamente per la serata dagli chef S Club.



S Club, Spirits & Soul Food è un locale ricercato ma al tempo stesso familiare ed accogliente, dove tutti sono i benvenuti, anche gli amici a quattro zampe! Concepito come la casa e il giardino di un viaggiatore che riempie le stanze con angoli di mondo, e invita le persone care a passare del tempo con lui. Il locale è stato arredato con oggetti personali o regali di amici, magari ricordi di viaggio oppure trovati frugando nei mercatini di tutto il mondo, per un risultato unico e suggestivo. Un menù vario, semplice e ricercato allo stesso tempo, che si lascia influenzare dalle cucine di tutto il mondo, ma con una chiave del tutto personalizzata. S Club, Spirits & Soul Food si trova a Fregene ma potrebbe essere a Berlino, New York o Parigi, per questo potrebbe essere considerato una vera e propria Macchina del Tempo.



S club - Spirits & Soul Food

Via Castellammare, 42b, Fregene