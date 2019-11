Mistero comico...sempre più comico, uno spettacolo di Marco Capretti

“Senza trucco e senza inganno”, queste le parole degli illusionisti prima del loro numero nella speranza che al pubblico affiori il dubbio che la magia esista per davvero. Uno spettacolo divertente e brillante, scritto e diretto da Marco Capretti, in collaborazione con Gianluca Irti, dove lo spettatore assisterà alle performance di uno dei maghi più bravi e famosi del mondo: il Mago Lepantini.

Lo spettacolo

Tra piccole magie e grandi illusioni si comincia lo spettatore apprezzerà il suo talento per poi scoprire i lati più malinconici del suo carattere.

È così che il grande illusionista vive la sua carriera nella consapevolezza di non riuscire a trasmettere la magia che ci circonda, finché sulla sua strada incontra un comico e tutto cambierà come per incanto! E’ una strana alchimia quella che si viene a creare tra lui e Marco, il classico comico scanzonato dalla battuta pronta, cresciuto in periferia dove la vera magia è sbarcare il lunario rimanendo onesto.

L’incontro scaturisce da un’inaspettata e divertente sfida. Riuscirà il grande mago a far entrare il comico nell’eterno mondo delle illusioni? E riuscirà il comico a mostrare il lato buffo e ridicolo del nostro quotidiano?

"Mistero Comico" è la risposta ironica e irriverente a chi si prende troppo sul serio. La soluzione si sintetizza in una formula segreta: unire il Magico ed il Comico presente in ognuno di noi dando vita a una Commedia esilarante e ricca di colpi di scena!

Tra i tanti misteri che avvolgono la nostra realtà "Mistero Comico” fornisce solo una certezza: "si ride d’incanto!".

Mistero Comico, tutte le informazioni

Dal 26 novembre - 8 dicembre 2019

Con Marco Capretti, Daniele Lepantini, Roxy Colace.

Uno spettacolo scritto e diretto da Marco Capretti in collaborazione con Gianluca IRTI. Produzione: B&G live A.C.