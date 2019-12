Mistero buffo al Teatro Kopò

TEATRO KOPÓ

13-14 DICEMBRE 2019 ORE 21

15 DICEMBRE 2019 ORE 18



SINOSSI



Potere, arroganza, ingiustizia sociale, sono tutt’altro che risolti e ancora oggi risuonano attraverso le parole di un Maestro che sul finire degli anni Sessanta portava in scena storie di tutti noi, della nostra cultura, da Nord a Sud.



E se questo Mistero ci venisse raccontato da una donna? Una donna che attraversa lingue e regioni, dal lombardo al veneto fino a giungere al sardo una lingua che offre nuova linfa alla giullarata con i suoi suoni atavici, primitivi e che si prestano ottimamente a raccontare queste bellissime storie antiche.



CREDITS

Autore: Dario Fo

Regia: Elisa Pistis

Cast: Elisa Pistis

IL VENERDÌ E IL SABATO CENA E SPETTACOLO A €30,00 DALLE ORE 20.00 al Matò Bistrot – SOLO SU PRENOTAZIONE telefonica o Whatsapp



INTERO 13€

RIDOTTO 11€

CONSUMAZIONE GRATUITA DALLE 20 ALLE 20.45 PER TUTTI I POSSESSORI VIP CARD



ATTENZIONE:

Lo spettacolo inizia alle 21.00, il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo. L'aperitivo si può fare tra le 20:00 e le 20:45. Alle 20:50 il bar chiude.



La sola prenotazione telefonica o fatta tramite e-mail o sms, se non ritirata entro le 20:45 decade e i posti possono essere riassegnati. Nel caso di ritardo dovuto ad imprevisto o traffico vi chiediamo gentilmente di avvisare.

Gallery