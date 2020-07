Misteri e segreti di Trastevere, visita guidata con archeologo

In una piacevole passeggiata serale, con l’avvincente racconto della nostra guida, gusterai tutta l’anima di Roma racchiusa fra vicoli e piazze nel quartiere storicamente più “popolare” della città: Trastevere. Partendo dall’isola Tiberina e passeggiando tra i vicoli del rione sembrerà di incontrare davvero quei personaggi veraci e ormai dimenticati che lo popolavano, e che raccontano una Roma che non c’è più, la Roma della fine dell’Ottocento e della prima metà del ‘900, la Roma dei nostri nonni. Il tutto anche attraverso la testimonianza di una centenaria d’eccezione, compagna di giochi del grande Alberto Sordi: la nonna della nostra guida! E tra racconti popolari, aneddoti e arte ti sveleremo i segreti delle facciate nascoste del rione e le testimonianze artistiche dell’epoca medievale che spesso sono celate da altri edifici o situate in zone di solito poco frequentate.

VENERDÌ 07 AGOSTO ORE 21.00

VENERDÌ 21 AGOSTO ORE 21.00



