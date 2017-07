MARTEDÌ 1 AGOSTO 2017 | ORE 21.00

MISTER VOLARE - Omaggio a Domenico Modugno

con la Marco Francini band

MARCONI TEATRO FESTIVAL

TEATRO MARCONI | Roma



Nell'ambito della manifestazione estiva MARCONI TEATRO FESTIVAL che ha preso il via il 4 luglio scorso e che si protrarrà fino al 6 agosto, organizzata dal Teatro Marconi di Roma, MARTEDÌ 1 AGOSTO [h 21:00] sul palco esterno la Marco Francini band [Marco Francini _ voce | chitarra

\ Mauro Spenillo _ tastiere | voce \ Michelangelo Iossa _ percussioni | voce] darà vita a MISTER VOLARE – Omaggio a Domenico Modugno.

Sette anni di repliche – dalla Campania all’Emilia Romagna, dalla Calabria alla Toscana – per uno spettacolo che è stato applaudito decine di volte in ogni angolo del nostro Paese: dal maggio 2010 ‘MISTER VOLARE – OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO’ è ininterrottamente in scena sui palchi di tutta Italia!

Lo show del 1 agosto 2017, ore 21.00, al Teatro Marconi (Viale Guglielmo Marconi 698E) è una nuova data/evento per il ‘cantattore’, tappa romana del tour in occasione della quale verrà promosso l’omonimo album, contenente alcuni dei brani tra quelli proposti dal vivo dalla formazione capitanata dal Francini come:

NOTTE DI LUNA CALANTE | PIOVE (CIAO CIAO BAMBINA) | NEL BLU DIPINTO DI BLU (VOLARE) | VECCHIO FRACK | RESTA CU ‘MME e molte altre (www.marcofrancini.com).





INFO e PRENOTAZIONI:

info@tetaromarconi.it

Tel. 06 5943554

Biglietti: 16,00 € intero | 13,00€ ridotto

Ampio parcheggio interno