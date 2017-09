Mister Volare al Mameli27

Caffè Letterario MAMELI 27 | Roma

presenta

MARCO FRANCINI trio

in

MISTER VOLARE – OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO

SABATO 7 OTTOBRE 2017



Oltre anni di repliche – dalla Campania all’Emilia Romagna, dalla Calabria alla Toscana – per uno spettacolo che è stato applaudito decine di volte in ogni angolo del nostro Paese: dal maggio del 2010 lo spettacolo ‘MISTER VOLARE - OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO’ è ininterrottamente in scena sui palchi di tutta Italia!



E, per celebrare l’uscita del CD ufficiale legato a questo spettacolo, SABATO 7 OTTOBRE 2017 [ore 20.30] il Caffè Letterario Mameli 27 di Roma ospiterà il trio guidato dal ‘cantattore’ Marco Francini per una data/evento di ‘MISTER VOLARE - Omaggio a Domenico Modugno’. Lo show del 7 ottobre accoglierà anche la presentazione ufficiale dell’album omonimo, contenente alcuni dei brani proposti dal vivo dalla formazione capitanata da Francini.

Accanto a Marco Francini [voce | chitarra], sul palco si esibiranno Eunice Petito [pianoforte] e Michelangelo Iossa [percussioni | voce].



Lo spettacolo accompagna lo spettatore in un appassionante viaggio nei momenti-chiave della vita di un artista che ha caratterizzato il panorama culturale dell’Italia del secondo Novecento nella musica, nel cinema e nel teatro. Le canzoni, i testi, la poesia e le collaborazioni con grandi autori – da Franco Migliacci a Riccardo Pazzaglia, da Pier Paolo Pasolini a Garinei & Giovannini – si fondono in un ricchissimo racconto in musica e parole, dal quale ‘emergono’ anche citazioni a Eduardo De Filippo, Fabrizio De Andrè e molti altri…

Un viaggio, dunque, in cui la musica di Modugno si alterna alle letture dei testi più significativi e densi di un uomo del sud che ha cambiato l’Italia.



PIOVE (CIAO CIAO BAMBINA) | LAZZARELLA | NEL BLU DIPINTO DI BLU (VOLARE) | VECCHIO FRACK | IO, MAMMETA E TU | RESTA CU ‘MME | STRADA ‘NFOSA | NOTTE DI LUNA CALANTE | L’AVVENTURA | ‘O CCAFÈ | LA LONTANANZA e molte altre…



Ingresso solo concerto ore 21.00 _ euro 10

Ingresso concerto più aperilive ore 20.00 _ euro 15



Prenotazione preferibile, posti limitati



Mameli27 caffè letterario

Via G.Mameli, 27 - 00153 Roma

tel _ 06.89018978 | 328.6103675

caffe.mameli27@gmail.com