Mister Volare a Roma alla Libreria Koob con Marco Francini

SABATO 14 APRILE 2018 | ore 18.00

LIBRERIA KOOB | Roma

1958 / 2018: 'VOLARE' di Domenico Modugno compie 60 anni!



Marco Francini

presenta il disco

"MISTER VOLARE | Omaggio a Domenico Modugno"



Una presentazione/live-set per raccontare - tra parole e musica - il disco "MISTER VOLARE - Omaggio a Domenico Modugno", testimonianza del fortunato spettacolo omonimo che che vede protagonista il 'cant-attore' Marco Francini e che dal 2010 calca i palchi di tutta Italia!



Nel corso della presentazione/showcase il musicista Marco Francini [voce e chitarra] sarà affiancato da Michelangelo Iossa [percussioni | cajon | voce], cche - con Mauro Spenillo - ha curato la produzione del disco.



MISTER VOLARE - Omaggio a Domenico Modugno accompagna lo spettatore in un nuovo, appassionante viaggio nei momenti-chiave della vita di un artista che ha caratterizzato il panorama culturale dell’Italia del secondo Novecento nella musica, nel cinema e nel teatro.

La presentazione sarà un viaggio, in cui la musica di Modugno si alterna alle letture dei testi più significativi e densi di un uomo del sud che ha cambiato l’Italia.



LIBRERIA KOOB

Piazza Gentile da Fabriano, 16 | Roma



INFO E PRENOTAZIONI

info@koob.it

tel. 06 45425109



