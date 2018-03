Missioni Robotiche a Technotown

Conoscete i mitici Lego Mindstorms?

Sono una combinazione tra mattoncini programmabili, motori elettrici, sensori e mattoncini LEGO con cui poter costruire piccoli robot automatici, interattivi o telecomandati.

Non immaginate quanto sia facile poter costruire un robot in grado di rispondere a stimoli sonori, fisici, acustici dal mondo circostante e potergli far compiere tutte le azioni immaginate.

In questa avventura i bambini potranno imparare come programmarli per semplici missioni e far compiere loro anche percorsi complessi