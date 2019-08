Miss stella del mare a Bracciano

Bracciano “si circonda” di bellezza ! Sabato tre Agosto la rinomata località laziale ospiterà nell’ Agriturismo Voltarina di Florinda Bolkan, la prima delle due tappe delle selezioni del concorso nazionale Miss Stella del mare.

Più di cinquanta le giovani iscritte a questa edizione che si svolgerà per la prima volta nella cittadina omonima del celebre lago. La finale nazionale si terrà sulla nave da crociera Costa Fortuna dal venti al ventisette Settembre 2019.

L’attore di teatro e presentatore di serate live, Giovanni Cipo, e la giovane presentatrice emergente, Giulia Romano, condurranno l’evento che avrà come direttore artistico il noto direttore di palco a Mediaset e Rai, Giancarlo Aleandri. Il parterre dei giurati annovera personaggi della moda, della tv, della cultura e dello spettacolo:

Carlo Senes, presentatore televisivo, Roberto Mercuri, co-ideatore di fashionluxury.info, media partner dell’evento, Miruna Cajvaneanu, giornalista, blogger e scrittrice; corrispondente in Italia della testata romena Hotnews.ro, vincitrice del terzo premio al Concorso letterario Io e Roma, organizzato dal Comune di Roma. Mihaela Mitrut, vicecoordinatore Consulta immigrazione Roma Capitale Municipio VII, presidente della associazione culturale Il Mondo Blu che organizza eventi d’arte, di cultura e moda; è presidente CAD Roma Capitale. E ancora: Massimo Meschino, presidente di MTM Events, Francesca Polidori, maestra di canto e fondatrice della scuola Golden Music (associazione musicale). Ha preparato e introdotto allievi in trasmissioni televisive Rai quali Ti lascio una canzone e I fatti vostri ed altri sono stati vincitori di concorsi internazionali come Sanremo junior. Ha collaborato con artisti come Fiordaliso e Piero Mazzocchetti. E’ direttore di palco in vari festival canori.

Joseph Manna, Freestyle, collaboratore RAI in occasione della finale di Miss Italia 2010, hair stylist per varie aziende ed in eventi di moda come 48 Ore di bellezza a Salsomaggiore Terme nel 2004 e La Bella d’Italia nel 2013. Ha pettinato anche per la Maison Lombardi Haute Couture. Coinvolti in questo straordinario appuntamento con gli abiti che indosseranno le candidate al titolo di Miss Stella del mare e i giovani modelli, gli stilisti Alessandro Censi e Elena Rodica Rotaru che collaborano con cr65eventi. Alessandro Censi è titolare del brand Valentini abbigliamento uomo per Roma nonché produttore tv; Elena Rodica Rotaru, stilista di fama internazionale, è presidente di LikaEventi. Rotaru vede premiata la sua collezione Autunno – Primavera – Estate 2019 all’ International Fashion, Festival della Moda di Roma e organizza sfilate di moda presso Moda Health, formerly, ODS. E’ scenografa e designer per la PANDATARIA FILM di Roma, Casa di produzione di film e documentari che collabora con RAI Radio Televisione Italiana - RAITRE - Programmi TV (GEO & GEO, KILIMANGIARO). Si ringrazia inoltre la Sunglasses di Davide Crea Sponsor ufficiale della cr65eventi Make up ed hair affidati al prestigioso brand INCO BENESSERE & BELLEZZA.