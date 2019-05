Miss Mondo Lazio, la finale alla Tenuta La Tacita

Fascino ed eleganza in passerella sposano l’incanto dei luoghi della prestigiosa struttura, ospitata all’interno di autentico tesoro naturalistico.



Sabato 25 maggio 2019 alle ore 21.00 la Tenuta La Tacita Country Weddings, elegante e prestigiosa location nel cuore della Sabina, tra Roma e Rieti e spettacolare scenario di incantevoli matrimoni e prestigiosi eventi, sarà teatro della Finale per la Regione Lazio di “Miss Mondo”, imperdibile appuntamento con la bellezza femminile che vedrà sfilare in passerella giovanissime meravigliose creature della nostra regione, al cospetto di una qualificata giuria di giornalisti, esperti ed addetti ai lavori tra i quali, oltre a quello di Monica Indaco - elegante manager di questa impareggiabile struttura - spiccano i nomi di Roberto Carosi titolare dell’omonima Sartoria Maschile nel cuore di Roma e di Barbara Vissani, brillante Wedding Planner e Wedding Designer.



“Ho accolto con piacere la possibilità di ospitare questo evento che pone al centro dell’attenzione la bellezza e l’eleganza femminile – afferma Monica Indaco - decisamente in armonia con il fascino di questo luogo incantevole in cui si respira l’amore per l’ambiente e il gusto del bello, in un’equilibrata alternanza tra le maestose ed eleganti costruzioni e le incantevoli meraviglie della natura. La nostra Tenuta è infatti un’armoniosa composizione di più location immerse in un paesaggio superbo di 130 ettari in cui si alternano lo chalet delle rose, la piscina scenografica, il vigneto, la tartufaia, gli uliveti secolari, le sequoie importate dal Nord America, migliaia di piante di lavanda e, soprattutto, Vacunae Rosae, uno dei roseti più importanti al mondo. Una ricchezza di ambientazioni che accoglie con la medesima eleganza ricevimenti di nozze ed unioni civili con una analoga varietà che troviamo anche nella proposta enogastronomica, potendo scegliere tra la nostra prestigiosa ristorazione stellata, capitanata dal Maestro Antonio Sciullo - già insignito di 2* Michelin - e la possibilità di accogliere la cucina di catering esterni, avvalendosi di tutti i servizi offerti dalla Tenuta”.



La serata del concorso, organizzato dallo stilista di Miss Mondo Lazio, Erasmo Fiorentino e dal coreografo Maurizio Serafini, si aprirà con la presentazione delle concorrenti e la selezione delle tre finaliste di “Model Lazio 2019” che si esibiranno per l’assegnazione delle fasce “Talent” e “Beach Lazio 2019”.



Eleganti abiti da sera verranno indossati in occasione dell’uscita finale delle modelle, che decreterà la vincitrice di “Model Lazio 2019”, fino a raggiungere il culmine nell’attesissima elezione di Miss Mondo Lazio 2019 che, il 31 maggio a Gallipoli, disputerà la semifinale nazionale, rappresentando con la sua bellezza questa Terra che si può fregiare della presenza di tante meraviglie incastonate nella natura più pura come Tenuta La Tacita, capace di far sognare ad occhi aperti, con le sue incantevoli bellezze.