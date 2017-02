Miss Kittin "The queen is back" all'Alien

Miss Kittin ospite di una serata straordinaria all'Alien. La regina delle consolle è pronta a far ballare lo storico locale di via Velletri il 4 marzo.

Biglietti per Miss Kittin all'Alien

► standard 15€

► entro mezzanotte: Studenti 5 Euro

► entro 1.30 Studenti e liste 10 euro

Per essere inseriti in lista scrivere il proprio nome + numero di partecipanti sulla bacheca dell'evento.

R.A ticket 10€ (disponibilità limitata)