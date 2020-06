Mirrors and reflections, la mostra

MIRRORS AND REFLECTIONS

Mostra Collettiva internazionale Fotografica / Visual Design

Presso Millepiani, via N. Odero,13 Roma

Ingresso Libero

FACEBOOK EVENT: https://bit.ly/2ApclKr



Visitabile dal 12 Giugno al 9 Luglio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00

Prenotazione obbligatoria. email: info@loosenart.com / sms: +39 3474962253



Evento curato da LoosenArt

www.loosenart.com



MIRRORS AND REFLECTIONS



Come da titolo i lavori raccolti in occasione della mostra espongono un tema che da sempre è stato oggetto di interpretazioni : lo specchio, mezzo dalle connotazioni simboliche e concettuali attraverso le quali gli artisti del passato hanno veicolato significati di natura analitica e metaforica.

Dal riflesso del narciso di Caravaggio sino agli specchi frantumati di Pistoletto, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano un continuum nella storia dell'arte nel riflettere sul concetto stesso della “riflessione”, un'ulteriore conferma della natura intrinseca dell'atto creativo, quello dell'esposizione del se e della nostra percezione del mondo, interiore ed esteriore, attraverso l'esecuzione dell'opera che diviene lo specchio dell'io.

La presenza di specchi e riflessi, da sola, permette alla nostra immagine, alla nostra voce di sentire un’eco, di percepire un riverbero. All’interno della collettiva aperta allo Spazio Millepiani di Roma dal 12 giugno al 9 luglio 2020, l’io e il suo doppio, la natura e il mondo sono i protagonisti indiscussi delle fotografie e dei lavori digitali esposti.

-

12 - 21 Giugno

Adrián Markis, Ania Ready, Anna Tea, Brittany Hicken, Caitie Curtis, Claudia Ruiz Gustafson, Diane Bush, Elena Sukhoveeva and Victor Khmel, Eli Joteva, Elif Sanem Karakoc, Hannah Brawley, Iulia Enkelana, Jo Lauren, MacKenzie Mercurio, Qais Assali, Sara Fahling, Sarah Knobel, Solange Baqués, Valerie Decleer, Victoria Zakharova.

22 – 30 Giugno

Aleksandra Avdonina, Alina Kashitsyna, Charles Brabin, Damir Davlatov, Dan Lloyd, Darya Popova, Ekaterina Samarina, Hieronymus Grabstein, Hyonchang Lee, Johann S. Walther, Kseniia Dashkovska, Madelaine Ekserciyan, Mairead Dunne, Marc VanDermeer, Mark Panckhurst, Michael Komm, Nathanaël Fournier, Odi Saputra, Paul Delpani, Sanja Star, Sofia Dmitreva, Tamara Morozova, Valerii Strizhikozin, Vanessa Weeden.



1 – 9 Luglio

Adrian Velez, Claire Burnett, Daniel Menzel, Delphine Queme, Elisa De Nigris, Frijke Coumans, Jamal Love, Johanna Simon-Deblon, Kwinnie Lê, Leanne Surfleet, Nina Karaush, Nora Hazhaz, Olga Larionova, Olga Lee, Olga Rook, Parker Shatkin, Paul B. Goode, Peng Zhou, Polina Shestakova, Priscila Claure, Rob Nixon, Sandeep Biswas, Silvia Tampucci, Slim Blanks