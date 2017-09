Miron Zownir: Tales From the Other Side

Venerdì 4 Ottobre ore 19, la GALLERIA INTERZONE presenta la prima personale italiana del fotografo tedesco Miron Zownir, dal titolo Tales From the Other Side.



La mostra curata da Michele Corleone e Martina Alessandrini, presenta una serie di fotografie in bianco e nero scattate da Miron Zownir tra gli anni ’80 e oggi; e una retrospettiva cinematografica di corti e lungometraggi diretti da Zownir tra gli anni’90 e il 2015.



Famoso per le sue immagini scattate nella Berlino Ovest, a Londra e New York, nelle città post comuniste dell’Est Europa, Miron Zownir è considerato uno dei più radicali fotografi della scena contemporanea degli ultimi quarant’anni.

Tales From the Other Side, exhibition pensata per INTERZONE GALLERIA, mette in mostra fotografie che ritraggono una umanità ai margini: tossicodipendenti, senzatetto, prostitute, transgender, punk: ritratti in uno stile crudo, al limite della brutalità.

Più volte il suo lavoro fotografico è stato paragonato ma soprattutto considerato, come la naturale continuazione di dove Weegee (Athur Felling) e Diane Arbus si sono interrotti.

Zownir “esprime una personale visione del mondo senza rinunciare a una cifra documentaria e testimoniale”, attraverso il suo linguaggio duro, senza filtri tabù e pregiudizio, Miron Zownir è diventato un ambasciatore informale delle comunità emarginate.



Il fotografo Miron Zownir sarà presente al vernissage della mostra il 4 Ottobre 2017 alle ore 19.

In occasione dell’inaugurazione ci sarà il BOOK SIGNING del suo ultimo libro fotografico BERLIN NOIR (PogoBooks, 2017) e verrà presentato il SECONDO di una serie di POSTER d’autore in tiratura limitata della nuova collana INTERZONE POSTER COLLECTION.



A seguire nei giorni 5 e 6 ottobre, alla presenza di Miron Zownir, verranno proiettati al KINO CINEMA di Via Perugia 34, zona Pigneto, alcuni corti e lungometraggi underground diretti da Zownir, tra cui i due cortometraggi: SKINHEAD LANE del 1993 contro il razzismo, e VALUEV VS VIOLENCE del 2006 contro la violenza.



Ufficio Stampa Interzone: Martina Alessandrini



KINO CINEMA, Via Perugia 34, Roma (T: 06.96525810 - MAIL: info@ilkino.it)

Ingresso con tessera Arci.





www.mironzownir.com

www.ilkino.it

www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/118-.html





