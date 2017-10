Mirkoeilcane Live a L'Asino che Vola

Venerdì 6 ottobre '17 esce



"Epurestestate"



IL NUOVO SINGOLO DELLA RIVELAZIONE DELLA SCENA CANTAUTORALE ITALIANA

GIÀ VINCITORE DEL PREMIO BINDI E DI MUSICULTURA



IL 6 OTTOBRE DAL VIVO A L’ASINO CHE VOLA DI ROMA



Da venerdì 6 ottobre sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download “Epurestestate” (Fenix Entertainment), il nuovo singolo dell’artista romano Mirkoeilcane, rivelazione della scena cantautorale italiana e già vincitore del Premio Bindi e di Musicultura. La stessa sera, alle ore 21.30, Mirkoeilcane presenterà il nuovo brano e il resto del suo repertorio a L’Asino che Vola a Roma (via Antonio Coppi, 12 – ingresso gratuito).



Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio sia su dischi che per spot e sigle televisive e suona dal vivo con diversi artisti. Compone diverse colonne sonore come quella della web serie “Forse sono io”, dei corti “Memories”, “Il lato oscuro” e “Quattro battiti” e del film “I peggiori”. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Nello stesso anno, Mirkoeilcane vince il Premio Bindi, il Premio Incanto, miglior testo e migliore interpretazione di cover al Premio Musica Controcorrente e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno di quest’anno vince Musicultura e a luglio firma un contratto discografico con l’etichetta Fenix Entertainment.



