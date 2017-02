Mirko Signorile, Redi Hasa - Carolina Bubbico 4tet. La serata aprirà con un connubio artistico tra due eccellenze musicali: il raffinato ed eclettico pianista Mirko Signorile e Redi Hasa, considerato il violoncellista più creativo nell’area della musica adriatica. Il duo nasce dal riconoscimento reciproco di un’affinità espressiva e al contempo della diversità dei percorsi individuali, nel desiderio comune di produrre insieme nuova musica. La loro performance, caratterizzata dall’improvvisazione intesa come ricerca del divenire musicale e come esplorazione dal caos all’ordine della pura melodia, conduce l’ascoltatore in un’atmosfera fortemente evocativa, carica di colori e suoni inattesi. Il duo è al lavoro nella realizzazione di un primo progetto discografico, sintesi della loro ricerca compositiva.

Mirko Signorile pianista pugliese da anni attivo sulla scena jazz nazionale sia come leader di progetti a suo nome che come accompagnatore. Ha al suo attivo diversi album, il più recente, “Open your sky” è uscito nel 2016 prodotto dalla Parco della Musica Records, l’etichetta della Fondazione Musica per Roma. Redi Hasa, già pilastro della Bandadriatica, ora stretto collaboratore di Ludovico Einaudi, Redi costruisce sul suo violoncello una “polifonia monostrumentale” nelle sfumature folk e in quelle più ardite della reinvenzione della tradizione.

Il secondo set è affidato a Carolina Bubbico, pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordisce con l’originale progetto in solo “One girl band”. L’esordio discografico arriva nel 2013 con l’album “Controvento” con il quale ottiene un notevole successo di pubblico e critica. Due brani tratti dal cd sono inseriti nella colonna sonora del film “L’amore imperfetto” di Francesca Muci. Il tour di presentazione porterà Carolina ad accumulare esperienze su prestigiosi palcoscenici nazionali ed internazionali che culmineranno nella sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte.