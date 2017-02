Mirko Guerrini live alla casa del jazz con il trio australiano "torrio!"

Ha conquistato la scena musicale australiana con la profondità e l'ecletticità della sua musica: martedì 14 febbraio il sassofonista e pluripremiato compositore Mirko Guerrini torna live in Italia con un concerto speciale alla Casa del Jazz di Roma. Porta con sé sul palco due tra gli artisti più importanti in Australia: il pianista Paul Grabowsky e il batterista Niko Schauble, con cui quattro anni fa a Melbourne ha dato vita al trio "Torrio!", caratterizzato da un grande interplay e da un approccio al suono molto appassionato che va riferendosi ora alla tradizione, ora al jazz contemporaneo, arrivando a toccare anche musica classica, pop e musiche da film. Guerrini è uno dei musicisti di punta della scena nazionale e internazionale. Poliedrico multistrumentista, produttore e direttore d'orchestra, è docente alla Monash University di Melbourne ed ha ottenuto in Australia la Permanent Resident per il suo talento e per i titoli artistici di livello internazionale in ambito jazz. In Italia ha collaborato per oltre dieci anni con Stefano Bollani, con cui - insieme a Davide Riondino - ha anche condotto la fortunata trasmissione radiofonica "Dottor Djembè" di Radio3. Ha all'attivo oltre 60 album e collaborazioni illustri tra cui quelle con Billy Cobham, Paul McCandless, Caetano Veloso, Hermeto Pascoal, Brian Auger, Mark Feldman, Dave Douglas, Enrico Rava, Stefano Battaglia, Giorgio Gaber e Ivano Fossati. Paul Grabowsky e Niko Schauble suonano insieme da oltre trent'anni e sono considerati tra le personalità musicali più importanti in Australia. Proprio per i suoi meriti artistici, Grabowsky è stato insignito Cavaliere dell'Ordine d'Australia; ha suonato con nomi del jazz internazionale quali Chet Baker, Art Farmer e Johnny Griffin. E' fondatore della Australian Art Orchestra, ha vinto 5 ARIA awards (Australian recording Industry association), 2 Helpmann awards, diversi APRA e Bell Awards nonchè un Deadly Award. E' stato eletto il Sydney Myer Performing Artist of the Year nel 2000 e ha ricevuto il Melbourne Prize for Music nel 2007. Niko Schauble è uno dei batteristi e compositori più affermati d'Australia. Ha vinto numerosi premi tra cui l'Australian Jazz Award/Best Drummer, Honorable MentionJulius Hemphil Awards, New York, Nomination for the 'Leo' award (music for short film) @Braunschweig Filmfestival, Finalist at Annecy Film Festival. Tra le sue collaborazioni: Sam Rivers, Lee Konitz, Enrico Rava, Trilok Gurtu, Branford Marsalis, Mike Nock, Wynton Marsalis, Dewey Redman, Arthur Blythe, Steve Lacy, Greg Osby. Grabowsky e Schauble, hanno trovato in Guerrini il collaboratore perfetto, un musicista poliedrico la cui curiosità creativa si mescola alla loro andando a formare un trio egualitario, dove il solista è anche accompagnatore e viceversa. Il risultato è una musica senza frontiere, giocosa, gioiosa e molto profonda, raccolta in brani originali firmati dai tre musicisti, prolifici compositori anche nei loro percorsi individuali.