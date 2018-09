Mio Tramezzino, il re dei tramezzini sbarca a Tuscolana

Classici, speciali, vegan, fish e brown: l'ampia scelta è garantita da Mio Tramezzino, il re indiscusso dei tramezzini a Roma.

Dopo la chiusura del punto vendita a Garbatella, Mio Tramezzino aprirà i battenti sulla Tuscolana in zona Giulio Agricola. Possono dunque tirare un sospiro di sollievo tutti gli amanti del sandwich all'italiana: il vasto menù di tramezzini è salvo.

L'inaugurazione di Mio Tramezzino in via Tuscolana 1184 è prevista per il 15 ottobre quando il nuovo punto vendita delizierà i palati di tutti con le sue strepitose creazioni: dai tramezzini classici a quelli gourmet, passando per gli speciali come mortadella e tartufo; tonno, pomodori secchi e menta, fino ai wrap con carne e pesce.