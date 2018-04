Mio cugino - storyshow di Mauro Pescio

MIO CUGINO è lo story-show di Mauro Pescio, ex attore teatrale e attualmente autore radiofonico per Radio2. Durante lo spettacolo quattro persone comuni portano sul palco del BIG STAR di Trastevere quattro storie assurde e talmente inverosimili che se ne potrebbe mettere in discussione la

veracità. Ed in effetti una di esse è inventata! Una volta che i quattro story-tellers avranno terminato il proprio racconto, risaliranno sul palco e saranno interrogati dal pubblico che, tramite una serie di domande specifiche e mirate, dovrà smascherare il “bugiardo”, guadagnandosi così l’ambitissimo premio MIO CUGINO.

MIO CUGINO torna ogni seconda domenica del mese, ma è ogni volta unico. Il cast, infatti, non è mai lo stesso: le persone che nelle precedenti serate e in quelle future si alternano sul palco sono ogni volta diverse e sono persone del tutto comuni, dal giornalista al muratore, dal pittore della domenica al benzinaio, dall’avvocato al parente che non vorresti mai incontrare...tutti con la voglia di raccontare episodi singolari delle proprie vite, che verranno condivisi per farci riflettere, per insegnarci qualcosa, per farci sorridere o semplicemente per permettere a chi le racconta di sfogarsi un pò; l’8 aprile quindi l'unica regola è non prendersi troppo sul serio e avere il coraggio di abbassare un po’ la maschera.

Ad accompagnare la serata con la sua musica, il noto bluesman romano Stefano Malatesta.