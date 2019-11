Minnie Minoprio presenta il libro "I racconti della quercia"

Torna sul palco del Cotton Club la grande Minnie Minoprio che presenterà il suo nuovo libro intitolato “I RACCONTI della QUERCIA” e poi si esibirà con la sua band storica.



Il libro: “Ogni singolo racconto è di per sé un romanzo a se stante, con molteplici personaggi, intrighi vari ed improvvisi colpi di scena, lasciando il lettore meravigliato per la trama complessa e l’epilogo sempre imprevedibile”.



La formazione ripercorre il repertorio e la tradizione del jazz dei primi anni del ’900. Durante il concerto i successi di Handy, Waller, Gershwin, Pinkard, Carmichael, Williams e molti altri grandi musicisti che si sono affermati durante i così detti “Anni Ruggenti”. La Band mette in risalto l’abilità di ogni elemento, lasciando spazio ad improvvisazioni ed assoli.



“Un racconto che fa volare con la fantasia e ci tiene incollati alla lettura!” (Roberto Franchini)

"E’ davvero stimolante, lettura consigliata!” (Giulio Sacchetti)

“Una bella storia, la trama affascinante cattura l’interesse!” (Rita Allegrini)

“Il romanzo è ottimamente impostato e si legge volentieri!” (Maria Grazia Caverni)

”Uno stile efficace e gradevole!” (Lorenzo Guerrieri)

“Una scrittura levigata con il gusto dell’autenticità…è un pezzo di bravura!” (Antonio Bennato)



BIOGRAFIA: Minnie Minoprio, nata a Londra, dopo i diplomi conseguiti all’Arts Educational School, al Royal Academy of dancing e in seguito all’Inchbald School of Interior design, inizia una lunga carriera che la condurrà alla notorietà, come ballerina, cantante e attrice in teatro e televisione. Dal 1962 risiede in Italia dove a sporadici raid nel mondo dello spettacolo alterna impegni di scrittrice e autrice radiofonica. Perennemente occupata in mille attività personali, ama l’arte, lo sport, gli animali, odia il telefono, i graffiti, le bugie e l’invadenza. Ha lavorato come indossatrice, ceramista, cantante jazz, rigattiere e casalinga. E’ sposata da 46 anni con il suo manager, l’imprenditore Carlo Mezzano, ha un figlio e due nipoti.



Line-up

Minnie Minoprio, Voce

Luca Ruggero Jacovella, Piano

Valerio Serangeli, Contrabbasso



PREZZI

LIVE SHOW €10 con consumazione



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio show ore 21:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it