Sabato 24 Febbraio Minnie Minoprio presenta Black & White Charleston Band al Cotton Club



Torna sul palco del Cotton Club la grande Minnie Minoprio con la sua Black & White Charleston Band. La formazione ripercorre il repertorio e la tradizione del jazz dei primi anni del ’900. Durante il concerto i successi di Handy, Waller, Gershwin, Pinkard, Carmichael, Williams e molti altri grandi musicisti che si sono affermati durante i così detti “Anni Ruggenti”, il periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale. La musica di questo periodo, che alcuni studiosi e musicisti definiscono “jazz caldo”, prende spunto dalla canzonetta vintage, dal blues, dal regtime, dai canti di lavoro dei neri d’America e dai creoli che furono i primi ad utilizzarla come veicolo di improvvisazione e di espressione personale. Tutto questo rende ogni esecuzione unica, un momento irripetibile in cui lo stile e la passione di ogni singolo musicista si fonde insieme, seguendo un canovaccio di accordi obbligati scarno e spesso da manuale. La Black & White Charleston Band è un’interessante jazz band fortemente voluta da Minnie Minoprio, che da molti anni si occupa di jazz tradizionale, una musica di “nicchia” ma ancora molto apprezzata e viva grazie al lavoro dei musicisti che la eseguono. La Band mette in risalto l’abilità di ogni elemento, lasciando spazio ad improvvisazioni ed assoli.



Line up:



MINNIE MINOPRIO VOCE

GIANLUCA GALVANI CORNETTA

CARLO FICINI TROMBONE

VINCENZO LUCARELLI PIANO

RENATO GATTONE CONTRABBASSO

ALFREDO ROMEO BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it