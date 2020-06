Minitrekking al parco della Caffarella, come viaggiatori del Grand-Tour

Appasseggio è un'iniziativa dell'Associazione culturale GoTellGo, per promuovere attivamente la cultura della passeggiata, la conoscenza del territorio, l'interazione con le comunità locali e l'esercizio fisico per il benessere della mente, dello spirito e della salute.

Per il prossimo weekend è programmato, sabato 13 giugno, il Minitrekking nel Parco della Caffarella

Tutte le informazioni:

Sabato 13 giugno 2020, dalle ore 17,00 alle ore 19,30

Accompagnano: Priscilla Polidori e Maria Teresa Natale

Punto d’incontro e di arrivo: Largo Pietro Tacchi Venturi, all’ingresso del parco

Coordinate: 41.867269, 12.525675

Come arrivare: Metro A Fermata Colli Albani, bus 765, 87, 660

Lunghezza: circa 6 km

Costo: 8 euro (possessori Bibliocard 7 euro)

Costi aggiuntivi: € 1,5 per radioguide

Info: appasseggio@gmail.com, cell. 339-3585839

http://www.appasseggio.it/index.php?it/550/modulo-online-parco-della-caffarella