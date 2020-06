Appasseggio è un'iniziativa dell'Associazione culturale GoTellGo, per promuovere attivamente la cultura della passeggiata, la conoscenza del territorio, l'interazione con le comunità locali e l'esercizio fisico per il benessere della mente, dello spirito e della salute.

Per il prossimo weekend è programmato domenica 14 giugno un Minitrekking con vista da Via Trionfale a Montemario.

Programma e Informazioni

Domenica 14 giugno 2020, dalle ore 9,30 alle 13,00

Accompagna: Chiara Morabito

Punto di partenza e di arrivo: Metro A, fermata Cipro, accanto all’edicola al’interno della stazione

Coordinate: 41.90266, 12.46641

Lunghezza: circa 6-7 km

Costo: 8 euro (possessori Bibliocard 7 euro)

Costi aggiuntivi: € 1,5 per radioguide

Info: appasseggio@gmail.com, 339-3585839

Cedole di prenotazione disponibili alla pagina:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/653/modulo-online-monte-mario