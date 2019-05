Ministri + Giancane a Rock in Roma

MINISTRI e GIANCANE sul palco del ROCK IN ROMA 2019, sabato 20 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

Biglietti disponibili in prevendita su www.rockinroma.com e www.ticketone.it, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio.

Quella dei MINISTRI sarà una scaletta speciale, presentata in occasione di tre nuove date italiane - una delle quali nell’ambito del ROCK IN ROMA -, prima di tornare a lavorare in studio.

Così la band: «Avevamo deciso di passare il 2019 a scrivere nuove canzoni, lontano dai palchi e dai social. La vita però è come una dieta: funziona solo se ogni tanto sgarri. Tre concerti che saranno tre strappi alla regola per salutare chi da tanti anni segue il nostro discorso e la nostra avventura».

GIANCANE, cantautore dalla chiara vocazione country, porterà invece sul palco del Festival il suo grande senso dell’umorismo.

Chi è Giancane

Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”, il suo primo album si chiama “Una vita al top” ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. “Una vita al top” è un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Il tour di “Una vita al Top” e “Una vita al Top Deluxe” conta oltre 150 date di presentazione in tutta Italia, compresi diversi SOLD OUT.

Il 16 giugno 2017 esce “LIMONE”, il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video, prodotto è prodotto da Chef Rubio, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente TUMAGA, e Image Hunters, apprezzata film company romana.

“Ansia e Disagio” è il titolo del nuovo disco di inediti di GIANCANE, uscito lo scorso 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, GIANCANE inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, adatta a qualsiasi età. Come rivela la copertina, il booklet del disco contiene 11 giochi, uno per ciascun brano del disco, ispirati alla Settimana Enigmistica e dedicati all’ansia e al disagio: cruciverba, rebus, enigmi e passatempi.

MINISTRI + GIANCANE

20 LUGLIO 2019

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO € 12,00 + d.p.

Apertura porte: h 19.00

Inizio concerti: h 19.30

Prevendite:

