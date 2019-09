Minicar Tour al Parco Appia Antica

PRIMO TOUR DELLA STAGIONE AUTUNNALE



Tour alternativo di 2 ore a bordo della nuova minicar del Parco dell'Appia Antica. Una guida vi accompegnerà lungo l'antico tracciato della Regina Viarum, illustrando i principali monumenti dalle Catacombe di San Callisto a Cecilia Metella, passando per il Mausoleo di Romolo, Circo e Villa di Massenzio.



Percorso: totale circa 2,5 km

Difficoltà: facile

Durata: circa 2h

Ingressi (gratuiti): Circo e Villa di Massenzio



INFORMAZIONI:



Posti disponibili a bordo minicar: 5

Quote di partecipazione:

- Ticket "partecipazione" € 40,00

- Ticket over 65 / disabile € 0,00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: http://parcoappiaantica.eventbrite.it



Appuntamento: ore 09,45 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60

Partenza: ore 10,00 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60

Arrivo: ore 12,00 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60



Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it

Biglietto gratuito solo per over 65 o disabili.

N.B. E' richiesto sempre un accompagnatore (partecipazione gratuita) per ogni disabile. L'ingresso previsto (Circo e Villa di Massenzio) non è accessibile ai disabili motori, pertanto tali monumenti verranno illustrati dall'esterno a bordo della minicar. A bordo non è possibile caricare sedie a rotelle, che potranno essere lasciate presso il punto di partenza.



SI PREGA DI COMUNICARE IN TEMPO EVENTUALE DISDETTA A: puntoappia@parcoappiaantica.it



I biglietti non sono rimborsabili, l'attività è garantita anche in caso di pioggia; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.