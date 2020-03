Mimosa al curry: festa con Tata Tandoori e i danzatori indiani

La donna in india è Dea, madre divina che cavalca un leone, indomabile, celebrata in una delle feste più importanti dell’anno, la Durga Puja. Ma è anche, troppo spesso, schiava, uccisa, abbandonata sul nascere.



Dopo il gran successo di numerose degustazioni in giro per Italia, e l’evento all’ambasciata indiana, Tata Tandoori e i danzatori indiani tornano a esibirsi non lontano da piazza San Giovanni, già teatro di tante battaglie civili, in pieno centro a Roma, per celebrare la donna con buon cibo, danze, colori e profumi e per ricordare quanto ancora c’è da fare per sostenere tante donne in India e in tutto il mondo.



Donne e amici delle donne, non potete farvi scappare l’occasione di cenare con squisite portate indiane preparate con cura e maestria da una rinomata chef per poi scatenarvi nelle danze Bollywood assieme a un folto gruppo di giovani indiani e italiani, che vi ammalieranno con le loro coreografie d’effetto e facili da imitare.



Il programma questa volta prevede come cocktail di benvenuto uno spritz orientale, accompagnato da deliziosi Samosa e un “contorno” di danza Bollywood. Provate anche voi: fatevi guidare dai passi da “Holi Dance Group”. Poi si passerà alla cena vera e propria, con pietanze speziate. La serata terminerà con danze e tanta allegria . Tutti potranno richiedere un tatuaggio all’henné che porti fortuna e ricordi l’importanza e il valore della Festa Internazionale della Donna.



Info & biglietti

www.ricetteindiane.it