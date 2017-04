Mimmo Cavallaro presenta “Live in Studio” all'Auditorium, il nuovo album che dà il via al rinnovato percorso artistico del principale esponente della musica popolare calabrese.

“Live in studio” è album completo e rappresentativo dell’intera carriera dell’artista cauloniese, un album che raccoglie i migliori brani di Cavallaro rielaborandoli con un sound rinnovato grazie alla nuova band che il guru della tarantella calabrese ha voluto accanto a se per il nuovo percorso appena inaugurato.

"Per me - dichiara Mimmo Cavallaro - è un momento importante della mia attività di musicista, per questo motivo ho deciso di raccogliere in un unico lavoro i migliori successi del mio repertorio, rinfrescandoli con nuovi arrangiamenti". L’obiettivo di questo disco infatti è diffondere la tradizione calabrese al di là dei confini regionali, mettendo insieme la sperimentazione e i suoni del Sud. Nato e vissuto nell’area culturale di cui è portavoce, Mimmo Cavallaro ha sempre condotta la sua particolare ricerca attraverso “indagini sul campo”, analizzando e registrando la varietà dei connotati stilistici che caratterizzano i diversi luoghi della Calabria.