Mimmo Cavallaro live all'Auditorium Parco della Musica

Mimmo Cavallaro è l’interprete più genuino della tradizione folk di quella meravigliosa terra che è il Sud dell’Italia. Oltre a scrivere ed interpretare sue canzoni, sempre nel solco della tradizione popolare, Cavallaro è anche ricercatore di quei brani che non hanno mai raggiunto un pentagramma o una ufficialità ma che vengono tramandate per via orale da generazioni.

Con alle spalle una discografia già molto ricca e migliaia di concerti nelle piazze e nei teatri di tutto il mondo l’artista calabrese presenta all’Auditorium Parco della Musica il nuovo album di inediti “Calanchi”, forse la sua opera più ambiziosa, magistralmente prodotta da Tony Canto, già al lavoro con molti artisti vicini alla tradizione popolare, come ad esempio Mannarino. Il primo singolo uscito, dal titolo “L’Europa Che Danza”, è accompagnato da un video girato da Giacomo Triglia (già videomaker per artisti del calibro di Ligabue, Brunori e molti altri).