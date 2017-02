Milonga Viejo Lavadero – Ex lavanderia

Viejo Lavadero - Milonga Popolare dell'Ex lavanderia Pad. 31 Ex Lavanderia - Comprensorio S. Maria della Pietà ex manicomio della provincia di Roma P.zza S. Maria della Pietà (zona M. Mario - S. Onofrio) - Roma Entrare Fuori Uscire Dentro con questo motto durante la rivoluzione basagliana si rappresentava l'abolizione delle istituzioni manicomiali attraverso l'osmosi tra la società civile e i "reclusi" nel manicomio, privati sino ad allora di ogni diritto "… e bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo…" Alda Merini. Entrare Fuori Uscire Dentro oggi, per difendere la memoria di un luogo che fu di grande sofferenza ed emarginazione, per l'uso pubblico e sociale del comprensorio S. Maria della Pietà ex manicomio della provincia di Roma. "Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni moto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizia. I matti sono simpatici, non così i dementi che sono tutti fuori, nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, quando sono uscita" Alda Merini. H. 22,30 Milonga Viejo Lavadero Salon Teatro Tango Tradizionale Tdj Stefania Tormenta Panucci Salon Vintage Tango Nuevo e Neotango Tdj Antonino Boncoraglio Ingresso a offerta libera, SUGGERIAMO 5 EURO a sostegno delle spese legali per la vertenza che l'associazione sta portando avanti per l'uso pubblico e sociale del comprensorio S. Maria della Pietà. Le indicazioni su come raggiungerci ed per i parcheggi sono pubblicate nei post dell'evento. L'accesso al comprensorio è pedonale. Nei pressi del comprensorio è sito un grande ospedale ed una caserma dei vigili del fuoco pertanto vi chiediamo di parcheggiare nei parcheggi di Via Cesare Castigioni onde non creare intralcio alla viabilità ed evitare rimozioni forzate, grazie anticipatamente.