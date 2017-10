Entrare fuori Uscire dentro Milonga popolare Viejo lavadero

MILONGA POPOLARE VIEJO LAVADERO – EX LAVANDERIA

ENTRARE FUORI USCIRE DENTRO, l’arte del tango onora la memoria di un luogo, il manicomio provinciale di S. Maria della pietà, che fu fonte di immensa sofferenza ed emarginazione.

Ritorna l’esperimento di Milonga Popolare VIEJO LAVADERO all’Ex Lavanderia

SABATO 7 OTTOBRE 2017 ore 22,30 presso il padiglione 31 Ex Lavanderia nel comprensorio di S. Maria della pietà di Roma (M. Mario).

Si torna a ballare in un’atmosfera calda, informale e accogliente, sul parquet del Salon Teatro e nella terrazza sulle note delle tande classiche proposte da STEFANIA TORMENTA PANUCCI e nel Salon Vintage con il tango nuevo proposto da TMAX TAGGI.

Ingresso ad offerta libera, SUGGERIAMO 5 EURO.

Le offerte sono utilizzate per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e dei laboratori dell’Ex Lavanderia per un uso pubblico e culturale del pad. 31 nel comprensorio di S. Maria della Pietà ed per le spese legagli per la vertenza a difesa del comprensorio).

N.B. ricordiamo che l’accesso al comprensorio è pedonale: dall’ingresso procedere sempre dritti seguendo i cartelli padiglione 31.

IMPORTANTE: al fine di non creare problemi alla circolazione nei pressi dell’ingresso al comprensorio ove transitano mezzi pubblici, mezzi ospedalieri e vigili del fuoco (nei pressi caserma VVFF e Osp. S. F. Neri) e conseguentemente evitare multe, suggeriamo l’utilizzo dei parcheggi della stazione F.S. di M. Mario siti nelle vicinanze (a 300 m. in via Cesare Castiglioni) come indicano nella mappa inserita nei post dell’evento.

Infine, dimostriamo quanto conosciamo e sappiamo applicare il galateo della milonga a partire da poche semplici regole per stare bene tutti insieme, soprattutto quando siamo tanti: un po’ di sana galanteria nel fare gli inviti, parlare a bassa voce quando si è al tavolo, ne fermarsi a parlare/fare lezioni mentre si balla, rispetto della ronda e niente acrobazie quando la pista è piena. CI PROVIAMO? SE PUEDE HACER!!!

La milonga Viejo Lavadero è una proposta popolare dell’associazione Ex Lavanderia (www.exlavanderia.it)

Pad. 31 – Ex Lavanderia nel comprensorio di S. Maria della Pietà,

Roma p.zza S. Maria della Pietà n°5 Roma (zona M. Mario)

www.exlavanderia.it

INFO: info@exlavanderia.it

