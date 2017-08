Aria di Milonga al Gianicolo. La milonga a mezz'aria sul colle-non colle più romantico della città eterna è pronta a farvi scatenare.

Ospiti della manifestazione "Gianicolo in musica", sotto lo sguardo vigile di Giano, Dio dal duplice volto, e la tutela del prode condottiero che fece l'Italia, ci si abbraccia trasportati dall'aria di Roma per tre serate eccezionali in questo fine estate 2017.



Si parte sabato 26 agosto per proseguire mercoledì 30 e chiudere in bellezza il 5 settembre. Dj di chiara fama vi accompagneranno con le loro selezioni musicali a partire dalle ore 20.00, quando potremo degustare un aperitivo servito a buffet (12€) e per chi gradisce solo ballare l'ingresso prevede un drink alcolico/analcolico (8€).



Il parquet in legno, l'acustica perfetta e un panorama spettacolare unico al mondo sono un invito a cui non si potrà resistere.





Aria di Milonga

Piazzale Giuseppe Garibaldi

Belvedere del Gianicolo presso "Gianicolo in musica"