Torna la Milonga Gelata al Palazzo del Freddo

Dopo il successo dello scorso anno, il Palazzo del Freddo del’Esquilino torna ad ospitare la Milonga Gelata, l’evento che coniuga il tradizionale ballo argentino ai prodotti di punta di casa Fassi.

La Milonga Gelata, l'evento

Appuntamento domenica 9 giugno, a partire dalle ore 20, con il Tango Bar, la prima Scuola Stabile di Roma nella quale hanno studiato e studiano migliaia di persone e si sono formati molti insegnanti e ballerini che hanno contribuito a diffondere il ballo nel nostro Paese.

Situato nel cuore del Pigneto e attualmente gestito da Laura Amadei, il Tango Bar vuole oggi essere non solo un centro dedicato all’insegnamento e alla pratica del tango, ma sempre più un presidio artistico e culturale aperto alle diverse realtà cittadine, un punto di riferimento per quanti vogliano esprimere la propria arte e non sempre trovano spazio per essere accolti, un luogo aperto all’esterno dove dare vita a nuove, energiche, collaborazioni.

Ecco perché il 9 giugno Laura e gli altri maestri animeranno la Sala Giuseppina Fassi per ballare insieme tanti tanghi, degustando i tipici sanpietrini e tramezzini Fassi che verranno offerti all’interno della milonga. La serata prevede anche la musica del DJ Riccardo Bossi.

Contributo serata: 10€ milonga e degustazione.