Milonga con musica dal vivo dei Bluestango Project

Alla Ex Lavanderia la Milonga popolare VIEJO LAVADERO di sabato 11 maggio prevede due piste di ballo.

Dalle ore 22,30 si torna a ballare in un’atmosfera calda, informale e accogliente dell’EX LAVANDERIA con un grande programma:

- sul parquet del SALON TEATRO selezioni di TANGO TRADIZIONALE proposta dalla TJ STEFANIA TORMENTA PANUCCI

- nel SALON VINTAGE con la MUSICA DAL VIVO sulle note dei BLUESTANGO PROJECT in CONCERTO e con il TANGO NUEVO selezionato dal TJ MARCO BLUESTANGO



ENTRARE FUORI USCIRE DENTRO, l’arte del tango onora la memoria di un luogo, il manicomio provinciale di S. Maria della pietà, che fu fonte di immensa sofferenza ed emarginazione.

Le offerte sono utilizzate per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e dei laboratori dell’Ex Lavanderia per un uso pubblico e culturale del pad. 31 nel comprensorio di S. Maria della Pietà e per le spese legagli per la vertenza a difesa del comprensorio.



I Bluestango Project sono un gruppo musicale costituitosi nel 2013 grazie all’intuizione del cantante e chitarrista Marco Sanna che, con il batterista Alessandro Ceccarelli, hanno dato vita alla prima formazione del gruppo insieme ad altri musicisti fino ad arrivare all’attuale composizione che, oltre a Marco e ad Alessandro, si completa con Gaspare Palumbo, Maurizio Di Francesco e Luciano Buffa, rispettivamente al basso, tastiere e armoniche a bocca.

Dapprima i Bluestango Project hanno dato vita a diverse rielaborazioni di famosi brani blues e del tango nuevo e classico, riadattandoli appunto con ad una metrica ballabile. Successivamente, una volta individuata l’attuale formazione musicale, sono stati realizzati brani inediti (Tango Blues, Silencios de amor, Roma By Night Blues, Nights Blues), scritte da Marco alla chitarra, da Gaspare al basso con il prezioso ausilio di Maurizio Di Francesco alle tastiere, che ha arrangiato i nuovi brani, sia quelli inediti che quelli già conosciuti.



La milonga Viejo Lavadero è una proposta popolare dell’associazione Ex Lavanderia (www.exlavanderia.it)

Pad. 31 – Ex Lavanderia nel comprensorio di S. Maria della Pietà,

Roma p.zza S. Maria della Pietà n°5 Roma (zona M. Mario-S. Onofrio)