Milly Carlucci riprende la sua ricerca di talenti al Centro Commerciale di Casal Bertone

Milly Carlucci riprende la ricerca di talenti danzanti! Il Centro Commerciale Auchan Casalbertone, sabato 16 e domenica 17 dicembre, ospita l’ultima tappa nazionale della nuova edizione di “Ballando on the road”. Milly Carlucci sarà accompagnata Da Carolyn Smith e dai maestri di “Ballando con le stelle,” il talent show più longevo della televisione italiana.

Ballando on the road è un casting di ballerini itinerante che coinvolge diversi Centri Commerciali Auchan in tutta Italia: da Nord a Sud si potrà partecipare al road show e dimostrare il proprio talento!

Durante le due giornate all’interno del Centro Commerciale Auchan Casalbertone, si potrà assistere alle performance dei vari partecipanti, siano essi singoli, coppie, un duo o un gruppo che si esibiranno di fronte ad una giuria di esperti. Tutti gli appassionati di danza professionisti e non potranno iscriversi su: https://ballandoontheroad.com/registrazione-botr-2017/

Ballando on the road rappresenta un altro appuntamento all’insegna del divertimento al Centro Commerciale Auchan Casalbertone: un luogo perfetto dove passare il proprio tempo libero tra musica, divertimento, relax e shopping.

Per essere informati sugli eventi e sulle promozioni del Centro Commerciale è consultabile il sito e la pagina Facebook sempre aggiornata e ricca di contenuti.