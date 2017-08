Millestorie del Mago Poesia per far rinascere la fantasia a La città in tasca

Liberamente tratto dalle storie di Gianni Rodari

Attori Antonio Randazzo, Antonio Roma

Assistenti alla regia Valeria Stanziale e Sara Rossi Coreografie Sara Rossi Costumi Mariagrazia Moretti Produzione Emporio delle Arti

Nello stralunato pianeta del Mago Poesia, crescono versi, parole, proverbi, storie e tanta fantasia. In tanti si rivolgevano al mago per avere ispirazione, compresi i fratelli Grimm, Andersen, La Fontaine, ma oggi, nel nuovo mondo di internet, le parole sono cadute in disgrazia e nessuno si rivolge più a lui. Così, il povero Mago si è ritirato in letargo, mentre il suo fedele assistente Camillo cerca ancora di tenere ordinati gli archivi, sperando che, prima o poi, si torni a lavorare.

Quando ormai ha perso ogni speranza, una mattina, nell'impolverata cassetta della posta, Camillo trova una lettera: alcune maestre chiedono aiuto al Mago Poesia perché faccia rinascere la fantasia e la voglia di esprimersi ai loro alunni che, tra emoticons, frasi sincopate e messaggi in codice, non hanno più voglia di raccontare, poetare, giocare e fantasticare con le parole. Camillo non sta più nella pelle: finalmente si lavora! Ma riuscirà l’arrugginito Mago, a ricordare le sue storie e emozionare il pubblico dei super eroi dello Smartphone?