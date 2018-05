Millecorde al Teatro Tor Bella Monaca

Una serata all’insegna della musica…da Bach a Piazzolla. Il Teatro Tor Bella Monaca sabato 9 giugno alle ore 21 presenta MILLECORDE, un concerto che vede in scena l’ensamble di chitarre TEA CUP 8, composto dall’unione dei Maestri Luca Ranieri, Federico Scrima, Emanuele Greco, Jaime Seves, Tiziana Galante, Marco Surace, Francesca Turchetti, Tiziano Gaeta e Leonardo Avallone. Nato 4 anni fa con il nome di Santa Cecilia Guitar Ensamble, dal Maestro Domenico Ascione, in questi primi anni di attività l’ensamble ha assunto un carattere stabile, svolgendo la sua attività concertistica in teatri, musei e scuole. Nel concerto del 9 giugno a Tor Bella Monaca verrà eseguito un programma particolare, in una veste multi-chitarristica che permette all’ascoltatore di intraprendere un vero e proprio viaggio esplorando l’evoluzione della musica nei secoli, apprezzandone la protagonista “Chitarra”.



Questo il programma:

J.S. BACH : Orchestral Suite N.2 in B Minor, BWV 1067 (Rondeau, Sarabande, Polonaise, Menuet, Badinerie)

G. BIZET: Carmen Suite (Aragonaise, Habanera, Seguidilla, Toreadors, Entr’act, Gypsy Dance)

N. ROTA: Fantasia (arr. Antonio di Pofi)

L. BROUWER: Acerca del cielo, el aire y la sonrisa (La ciudad de las milcuerdas, Fantasia de los ecos)

A. YORK: Attic

A. PIAZZOLLA: Libertango



info e prenotazioni 06/2010579