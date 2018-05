La Mille Miglia arriva a Roma

La trentaseiesima edizione della rievocazione della Mille Miglia prenderà il via mercoledì 16 maggio 2018, rispettando il tradizionale percorso con partenza e ritorno da Brescia.

Quattro giorni di viaggio con i passaggi nelle tradizionali località della corsa, compresa la passerella della Capitale.

Il percorso della Mille Miglia 2018

Ogni anno, il percorso subisce modifiche per tornare a far transitare la Mille Miglia in località dove era assente da qualche anno: nel 2018 sarà la volta di Lucca e della Versilia ma anche del tratto dell’edizione del 1949, tra Sarzana e il Passo della Cisa. Inoltre, visto il forte gradimento degli equipaggi e del pubblico, la Mille Miglia tornerà a disputare alcune prove all’interno dell’Autodromo di Monza.

Novantuno anni dopo la prima delle ventiquattro edizioni di velocità, disputate dal 1927 al 1957, e delle tre con la formula dei rally dal 1959 al 1961, da mercoledì 16 a sabato 19 maggio, le 450 vetture provenienti da 72 case costruttrici attraverseranno 7 regioni, oltre 200 località d’arte e cultura.

Le tappe della Mille Miglia

Quattro tappe – da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia – che si susseguiranno lungo gli oltre 1.700 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica.

La tappa d’apertura, con partenza nel primo pomeriggio di mercoledì 16 maggio, dopo il passaggio a Desenzano e Sirmione, al Parco Sigurtà di Valeggio Sul Mincio e a Mantova, Ferrara e Comacchio, si concluderà a Cervia-Milano Marittima.

La Mille Miglia a Roma

Il giorno successivo, giovedì 17 maggio, dopo i passaggi a Pesaro e a San Marino e l’attraversamento di Arezzo, Cortona e Orvieto, la seconda tappa porterà i concorrenti a Roma, con la consueta passerella in Via Veneto.

Venerdì 18, il percorso dalla Capitale resterà pressoché invariato fino a Siena. La terza tappa sarà conclusa nuovamente a Parma, da dove il sabato mattina la carovana si rimetterà in viaggio verso Brescia, attraversando Lodi e proseguendo verso Nord.