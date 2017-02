Le turbolente ed esilaranti disavventure di Giannino Stoppani prendono vita dalle pagine del suo giornalino per arrivare ai giorni nostri e mostrarci quanto un vivace ragazzino di nove anni di inizio novecento non sia poi tanto diverso dai bambini di oggi. Giannino ama ridere, scherzare e giocare, ma a nulla valgono le sue buone intenzioni, perché quando escogita un piano, il disastro è assicurato! Ma i grandi, si sa, di buone intenzioni si intendono poco e il "povero" Giannino sconvolge a tal punto le loro vite, da conquistare il meritato titolo di… Gian Burrasca! LA TECNICA Teatro d'attore interattivo. Con l'ausilio di alcuni accessori ed elementi scenici, l'attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dal favola, favorendo il coinvolgimento costante e l'interazione diretta dei bambini. Durata 60' - Età: dai 3 anni in su COMPAGNIA Con Mariaelisa Barontini N.B: Il teatro ha solo 50 posti, Acquista online per avere la certezza del posto. La prenotazione telefonica, se non ritirata o convertita in acquisto online, entro 12 ore dallo spettacolo decade e il posto potrà essere riassegnato. Per maggiori chiarimenti chiamaci allo 0645650052 o invia una email a botteghino@teatrokopo.it - L'acquisto on-line, se non ritirato, non è rimborsabile - Il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo riportato nelle comunicazioni ufficiali. - tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata