Milky Chance in concerto: il duo di Blossom all'Orion

I Milky Chance stanno per tornare in Italia per un appuntamento da non perdere sabato 3 marzo all’Orion di Ciampino (RM) e confermano per l’opening act Conner Yougblood.

I Milky Chance - Clemens Rehbein e Philipp Dausch - saranno in Italia per presentare ufficialmente il loro nuovo album, Blossom, uscito il 17 marzo per Universal Music, un nuovo e coinvolgente progetto discografico che segue il successo di Sadnecessary del 2014. Blossom è stato anticipato nel mese di novembre dall’uscita del primo singolo, Cocoon, che è già sulla strada giusta per diventare il tormentone del 2017. Il brano ha già catturato l’attenzione di pubblico e critica con la sua dolce fusione di vibrazioni elettroniche e folk cantautorale e ha già raggiunto oltre 19 milioni di play su Spotify e più di 4 milioni di visualizzazioni su Youtube/Vevo. Cocoon, come il nome stesso suggerisce, proietta direttamente in un luogo di serenità, in cui, come suggerisce lo stesso Clemens, è possibile riflettere e essere sé stessi senza distrazioni.

I Milky Chance hanno anche rilasciato il primo capitolo del loro Blossomentary, che può essere trovato sul loro sito web www.milkychance.net e che permette ai fan di seguire virtualmente Clemens e Philipp nello studio in cui hanno registrato il nuovo album mentre eseguono in acustico il nuovo singolo Doing Good. Quanto più l’utente esplora tanto più riesce a scoprire sulla nuova musica dei Milky Chance. Questo capitolo è il primo dei tre che saranno rivelati e condurranno fino all’uscita di Blossom.

I nuovi singoli, Cocoon e Doing Good, hanno già attratto l’attenzione di pubblico e di critica e, a distanza di tre anni, si inseriscono perfettamente nel solco tracciato dal successo di Stolen Dance e Sadnecessary, che gli hanno fatto guadagnare gli elogi dei media più importanti - People, Spin, Rolling Stone, Entertaiment Weekly, Nylon, Blackbook - e hanno consolidato il successo del duo. I Milky Chance si sono esibiti nei contesti modiali più importanti, tra I quali Coachella Music & Arts Festival, Red Rock e hanno collezionato diversi sold out.

La musica di Conner Youngblood combina testi e suoni per dipingere un’immagine vivida, con un suono molto più ampio e corposo di quello di un classico cantautore. Conner ha pubblicato il suo secondo EP, The Generation of Lift nel 2015 e dalla sua uscita ha raggiunto oltre un milione di stream su Spotify.