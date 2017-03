Milagro acustico & Erodoto project live

"Storie - racconti di Terre, Uomini, e Dei" Bob Salmieri ney, sax soprano e tenore Alessandro De Angelis pianoforte, piano rhodes Giampaolo Scatozza batteria Ermanno Dodaro contrabbasso Andrea Pullone chitarra Carlo Colombo percussioni Eda Ozbakay danza special guest Gabriel Oscar Rosati tromba e flicorno Milagro Acustico & Erodoto Project insieme in un concerto inedito, dove le due formazioni guidate da Bob Salmieri, presentano brani del nuovo lavoro discografico, che da il nome allo spettacolo e che verrà presentato in anteprima. Musica dall'anima "latina", con spiccati riferimenti alle atmosfere, ai colori, alle melodie del Bacino del Mediterraneo. Jazz nostrano, la cui trama si intreccia in un ordito fatto di Miti, di Medioriente e di Sicilia. Il repertorio è composto da brani originali, e da alcune canzoni della tradizione popolare del Sud Italia che hanno come tema il viaggio e il migrare; brani come "Amara terra mia" reso celebre da Domenico Modugno, o Ti nni vai di Rosa Balistreri, acquistano così una nuova attualità, i cui protagonisti, sono i migranti che attraversano oggi il nostro Mare, testimoni della infinita epopea del migrare. Biglietti: Posto unico 15.00€ Biglietteria 892.101 info: erodottoproject@gmail.com