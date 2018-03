Mike Terrana & Marco Iacobini Band al CrossRoads di Roma

Il progetto Tip's Included nasce dall'incontro di due musicisti dal retaggio apparentemente diverso,

ma che hanno molte cose in comune, stiamo parlando del chitarrista Marco Iacobini e del

grande batterista Mike Terrana.

Si uniscono a loro, il tastierista Stefano Sastro ed il bassista Dino Fiorenza.



La band, difatti, annovera quattro musicisti d'eccezione che si divertono a creare sonorità interessanti

esplorando un vasto territorio musicale che spazio dalla fusion più raffinata al rock più energico.



Gli artefici di questo sound sono nel dettaglio:

il chitarrista Marco Iacobini, che vanta collaborazioni con artisti come:

Dave Weckl, Tony Levin, Stu Hamm, Billy Sheehan, Philippe Saisse, Tyra Juliette, Bill Bergman,

Giorgia e molti altri.



Il batterista Mike Terrana, ormai da oltre 20 anni, considerato fra migliori batteristi del mondo,

che nella sua lunga carriera ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di:

Yngwie Malmsteen, Steve Lukather, Tony Macalpine, Nightwish e molti altri.



Il bassista Dino Fiorenza, virtuoso del suo strumento, considerato da Billy Sheehan e Jeff Berlin,

fra i bassisti rock più influenti della nuova scena musicale.



Il tastierista Stefano Sastro, storico collaboratore di Alex Britti, già con gli Area 2, al fianco di

Tullio de Piscopo, Gianni Morandi, Antonello Venditti.



I quattro portano dal vivo, oltre alla rivisitazione di classici del genere, anche l'ultima fatica discografica firmata dal chitarrista Marco Iacobini,

dal titolo: "The sky there'll always be", album uscito per la Muso Entertainment di Los Angeles e prodotto dal grande batterista Thomas Lang.