Mike Stern & Dave Weckl Band in Concerto al CrossRoads

I due pionieri e nomi leggendari del genere rock fusion tornano al CrossRoads di Roma con una band di all star.

In una carriera che abbraccia tre decadi e una discografia che include più di una dozzina di registrazioni eclettiche e innovative, Mike Stern, con cinque nominations ai GRAMMY, si è affermato come uno dei principali chitarristi e compositori jazz e jazz-fusion della sua generazione. Allievo di Pat Metheny, può vantare una carriera di tutto rispetto iniziata sul finire degli anni ’70 in cui spiccano le collaborazioni con i Blood Sweet & Tears, Billy Cobham e, il sassofonista Billy Evans e, fondamentale quella con Miles Davis nei cui complessi suona ininterrottamente dal 1982 al 1985, apparendo su tre album: “Man with the Horn”, “Star People” ed il live “We Want Miles”. Quando si parla di Dave Weckl, buona parte dei batteristi entra in un mondo parallelo nel quale si immagina davanti a un’immensa folla a riprodurre le sue stesse prodezze accompagnato dalla garanzia del suo inconfondibile stile. Giunto alla ribalta come membro della Chick Corea Elektric Band, oggi è un vero e proprio musicista di riferimento ormai da tempo. Ha segnato in modo indelebile la storia del batterismo mondiale e tutt’ora continua a farlo con rinnovata energia e passione.