Mike Shannon: la storia dell'elettronica canadese al Circolo degli Illuminati

Sabato 15 aprile Minù porta al Circolo degli Illuminati la storia dell'elettronica canadese: Mike Shannon, una delle personalità di maggior spicco della scena musicale del suo Paese. Insieme a lui: il deejay torinese Alex Dima e il suo set caratterizzato da groove energici e bassline tonde ed avvolgenti. Mike Shannon ha iniziato a muovere i primi passi nella sonnolenta provincia dell'Ontario, fino a diventare uno dei produttori più affermati su scala internazionale, grazie soprattutto a tre album usciti per alcune fra le più rispettate etichette discografiche del settore (Plus 8, Force Inc, ~Scape). Le sue rarissime esibizioni dal vivo sono dei veri e propri gioielli: esperienze sonore che si divincolano da ogni definizione di genere, mescolando le classiche sonorità house e techno con influenze derivanti da stili più ricercati come il jazz. Degne di nota sono i suoi ultimi lavori, realizzati l'anno scorso a quattro mani con il produttore DeWalta. Lontano dalle mode del momento, Mike Shannon è uno degli artisti elettronici più interessanti in Canada e in America Settentrionale. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus