Giovedì 28 Settembre tocca ad ApeRIVER, appuntamento dedicato alla musica dal vivo giunto alla sua terza edizione, aprire la nuova stagione artistica di Marmo, con l'ormai consueta formula di una serata in primis ispirata all'attore River Phoenix e poi votata all'intrattenimento live, tanto caro al meraviglioso giardino sanlorenzino.

Il giovedì di ApeRIVER

A partire dalle 19.00 fino alle 21.00 è tempo di aperitivo, con il piatto gourmet dello chef, seguito dall'inizio dei live fissato alle 22.00. Accolti dal frontman padovano Giusva c'è un ospite molto speciale come Mike Bird, finalista di Amici 2017 e vera e propria webstar, seguito dall'amico e streetartist Federico Baroni, grande habitué del palco aperiviano. La cantautrice Giordana Angi, ultima scoperta di Tiziano Ferro, il talentuoso Luca Valenti, tra i protagonisti di XFactor 2015 e infine Criss, vincitore di Gay Village Academy 2017, chiudono il cerchio dei primi giovani talenti che illumineranno il primo giovedì nel segno di ApeRIVER.

Mike Bird ad ApeRIVER

Con i suoi circa 300mila followers al seguito della pagina @cinemaboy_ , il giovane Mike Bird di speranze ne ha da vendere, con quel fascino da bello e dannato che lo colloca in cima alla piramide di gradimento di un pubblico trasversale che del pragmatico Mike apprezza la voce e la personalità... una combine che porta solo fortuna! Per la prima volta a Roma dopo la fortunata partecipazione ad Amici 2017 che lo vede sul podio, Mike Bird sarà accolto da Giusva sul palco di ApeRIVER, per un'intima esibizione a cui seguirà anche una speciale intervista. Ad accogliere Mike non sarà solo l'organizzazione, ma anche l'amico Federico Baroni, nelle stagioni passate sempre presente sul palco sanlorenzino con la sua musica e il talento che vengono dalla strada. L'energia di Baroni è contagiosa, così come le sue sonorità ed influenze che Federico dona al pubblico sotto forma di inediti e grandi cover.

Gli ospiti di ApeRIVER da Marmo

Curiosità e attesa le desta anche Giordana Angi, ultima scoperta di Tiziano Ferro che di lei dice solo un gran bene apprezzandone "le sue canzoni sincere" (per citarlo). E' stato proprio Tiziano a volere il brano BAM BAM come colonna sonora del primo Lazio Pride da lui sovvenzionato e a cui Giordana ha preso parte con grande onore. Per la cantautrice anche un Sanremo Giovani all'attivo e tante parole pronte da far ascoltare, tra cui il brano Amarti (Qui ed Ora) che la Angi presenterà proprio ad ApeRIVER. Infine, direttamente dall'importante ribalta di XFactor arriva il giovanissimo Luca Valenti di recente anche presente alle audition di XFactor UK e in passato tra i protagonisti di Alex&Co su Disney Channel. Infine, dalla ribalta arcobaleno più nota d'Italia arriva Criss, al secolo Cristiano Turrini, ultimo vincitore del fortunato talent Gay Village Academy.