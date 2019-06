Mika, il Revelation Tour a Roma il 27 novembre

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Toccherà anche Roma il tour di Mika. Un tour che è già un evento e che arriverà nella Capitale il prossimo 27 novembre. Mai nessuna star della musica internazionale del suo calibro è stata protagonista di una tournée di ben 12 date nei palasport italiani, da nord a sud. Un’impresa e un primato. Mika supera se stesso anche rispetto alla precedente stagione 2016: live da record per il suo “Revelation Tour” prodotto nel nostro Paese da Barley Arts, dal 24 novembre all’8 febbraio. Le prevendite si apriranno alle ore 10 di venerdì 7 giugno.

I biglietti per tutte le date del Revelation Tour potranno essere acquistati sui canali di vendita ufficiali Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone, mentre per alcune date saranno disponibili anche su circuiti locali: Ancona e Bari su Ciaotickets, Napoli su Go2, Montichiari e Padova su Fastickets. Barley Arts, da sempre in prima linea nella lotta contro il Secondary Ticketing, invita a diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati tramite i suoi canali ufficiali.

Su tutti i circuiti è abilitata la funzione “stampa a casa”, dunque non sarà possibile selezionare il ritiro in cassa la sera dell’evento: questa scelta è volta a facilitare le operazioni, sia per gli spettatori che per l’Organizzatore, evitando le code in cassa, oltre a semplificare i cambi di nominativo, le cui tempistiche e modalità saranno comunicate in un secondo momento. L’opzione di stampa a casa non comporta costi aggiuntivi su Vivaticket e Ticketmaster. I biglietti saranno acquistabili con spedizione a casa (ed esclusivo fanticket) solo su circuito Ticketone, oltre ad essere disponibili presso i punti vendita Vivaticket e Ticketone.

I biglietti sono nominali per acquirente, ovvero il nome di colui che ha effettuato la transazione - e che dovrà essere tra i presenti al concerto - sarà stampato su ogni biglietto. Il tour europeo prenderà il via il 10 novembre da Londra, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. La dimensione live sarà l’occasione per Mika di presentare il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”, che uscirà il 4 ottobre (Polydor/Universal Music), ma anche i suoi straordinari successi. Il disco è stato anticipato in tutto il mondo dal singolo “Ice Cream”, candidato a essere la colonna sonora dell’estate 2019.

Sarà TORINO (24 novembre, Pala Alpitour) la prima città del tour italiano di Mika: gli altri live sono il 26 novembre, ANCONA (PalaPrometeo); il 27, ROMA (Palazzo dello Sport); il 29 CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA, Unipol Arena); il 30, MONTICHIARI (BRESCIA, PalaGeorge); il 2 dicembre, LIVORNO (Modigliani Forum); il 3, ASSAGO (MILANO, Mediolanum Forum); il 1° febbraio 2020, PADOVA (Kioene Arena); il 2, BOLZANO (PalaOnda); il 5, NAPOLI (Teatro PalaPartenope); il 7, BARI (Palaflorio); l’8, REGGIO CALABRIA (Palacalafiore).