La compagnia Laminarie giunge a Roma con il progetto artistico Midollo - spettacolo itinerante nelle vertebre del Corviale. L’iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

L’Estate Romana è realizzata in collaborazione con SIAE. Ogni sera, dal 20 al 24 settembre, dalle 18.30 alle 20.00, Laminarie abiterà i parchi, le piazze del Corviale, gli andri, i corridoi del Serpentone e infine la Cavea. I luoghi attraversati dalle azioni performative sono spazi non creati appositamente per rappresentazioni artistiche ma adibiti a funzioni differenti. Palazzine e spazi pubblici infatti fungono da palcoscenico ospitante le narrazioni proposte dalla compagnia che, in collaborazione con gli abitanti di questa area periferica romana, daranno vita a Midollo - spettacolo itinerante nelle vertebre del Corviale.

Midollo - spettacolo itinerante nelle vertebre del Corviale

Durante i giorni dello spettacolo, gli spettatori verranno suddivisi in quattro gruppi chiamati CERVICALE, DORSALE, LOMBARE, SACRALE proprio per richiamare la somiglianza del Serpentone a una colonna vertebrale . Ciascun gruppo verrà guidato da un bambino che lo porterà ad assistere agli eventi sviluppati a stretto contatto con le forme urbane presenti e con le strutture architettoniche riscoperte grazie al linguaggio artistico e all’atto del camminare, del procedere lentamente per ritrovarne le memorie. Sono previsti difatti momenti di sosta in alcuni luoghi specifici del grande complesso condominiale. A metà percorso i gruppi inizieranno ad accorparsi in due (CERVICALE con DORSALE e LOMBARE con SACRALE) e dopo avere attraversato tutte le azioni create, si riuniranno in un unico gruppo. A chiusura dello spettacolo un contorsionista ideerà gesti, movimenti seguendo il tappeto sonoro creato ad hoc per l’intero percorso itinerante. Gli interpreti di questo progetto sono i cittadini di tutte le età del Serpentone con la collaborazione della compagnia. Una parte d’essa infatti si è trasferita temporaneamente al Corviale per addentrarsi nei meandri di questa realtà.

Il progetto Midollo

"Midollo è un progetto che attua una modalità che intercetta, dialoga e crea con gli abitanti che vivono in questi luoghi" - spiega direttore artistico Febo Del Zozzo.

"Non portare direttamente a una situazione già sviluppata, ma darle vita nel luogo stesso in cui si svolge con il contributo dei cittadini che diventano i protagonisti delle azioni: il midollo del Serpentone".

Laminarie al proprio centro pone costantemente la ricerca teatrale in dialogo con la realtà territoriale e con un linguaggio artistico multidisciplinare. Attività che dal 2009 vengono prodotte e ospitate al DOM la cupola del Pilastro, il teatro che gestisce la compagnia e che si situa nel rione periferico Pilastro, da sempre connotato come area di emarginazione culturale e sociale in cui coesistono però migrazione e memoria.