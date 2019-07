Midnite Rounders Acoustic Duo al Charity Cafè

Martedì 16 luglio, alle 21, al Charity Cafè va in scena il "Midnite Rounders Acoustic Duo". Musica anni '60 '70 '80 Blues Rock, Soul ...and more!!!

MIDNITE ROUNDERS Acoustic DUO - Il progetto nasce da un'idea di Elio e Fabio che dopo aver suonato insieme in altri contesti decidono di dar vita ad una formazione dedita al tributo ai gradi artisti del panorama Rock Blues Soul tra le due sponde dell'atlantico a cavallo tra gli anni '60 '70 '80 ed alla presentazione di loro brani originali, costantemente ispirati dai loro beniamini, impegnandosi nella costante ricerca dei suoni al fine di coinvolgere attivamente il pubblico nei loro Show.. Enjoy!

Line-up

Fabio Jannicola, Voce, Chitarra

Elio Irace, Chitarra & Voce