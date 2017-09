Midnight in Paris al Satyrus. Vivere come in un sogno la Parigi degli anni Venti con tutto il suo fervore culturale. Una notte da vivere in una location senza tempo, in un’epoca fulgida d'arte e di creazione, nei salotti bohémien di Gertrude Stein e delle avanguardie artistiche. Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso.

Sul palco del Satyrus un'orchestra si esibirà per farvi rivivere le grandi feste di quel tempo, i primi balli sfrenati, la nascita dello swing, la moda delle piume e del pizzo. Basterà chiudere gli occhi per sentirsi a Parigi.

SATYRUS - Temporary Club

Ingresso libero

Per info e prentoazioni: info@satyrus.it