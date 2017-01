"Guitar Story": Micki Piperno all'Auditorium

"Guitar Story” è la storia della chitarra che in questo spettacolo rivive raccontandosi dall'origine della musica afroamericana, passando per la musica d'autore, fino ad approdare al rock. Il concerto è un vero e proprio viaggio all'insegna delle sonorità e delle suggestioni che hanno significato l'ascesa della chitarra acustica nell'ultimo secolo.

La chitarra come la musica e la vita non è più classica o moderna, ma un mix contemporaneo che rappresenta la velocità del mondo in cui viviamo.

Micki Piperno è un compositore di musica contemporanea che con la sua chitarra acustica - con le corde di ferro - propone uno spettacolo dove le sonorità del Blues si mischiano con echi di chitarra classica e mediterranea al servizio della canzone e della melodia, che lui stesso reputa essenziali per comunicare un mondo: il mondo della chitarra acustica. Il concerto è vicino al periodo dell’assegnazione del premio Nobel al grande compositore americano Bob Dylan e per questa occasione il compositore ha deciso di organizzare una grande sorpresa per il pubblico: a chiusura del concerto verrà presentato un famoso brano del cantautore americano arrangiato e trascritto da Micki Piperno per un’orchestra di chitarre acustiche, strumento folk per eccellenza a cui Dylan ha dato notorietà, diffusione nel mondo tanto da renderla lo strumento interprete di tanta musica del '900 fino a farle calcare anche i palchi del mondo accademico. Quest’ultima esibizione corale vuole celebrare la chitarra acustica come uno strumento veramente per tutti!