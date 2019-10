Il grande genio Michelangelo a Roma

Una straordinaria passeggiata culturale che prenderà in considerazione i luoghi più celebri della Roma antica, dalla Basilica di San Pietro in Vincoli al Colle Oppio, dove Michelangelo ha lasciato traccia del suo genio sino alla Piazza del Campidoglio progettata dallo stesso artista



Una passeggiata che affronterà le vicende storico-artistiche del grande Michelangelo, che a Roma realizzo grandissimi capolavori, tra cui la maestosa e stupefacente statua del Mose che orna il monumento funebre di Giulio II nella basilica di San Pietro in Vincoli. La Basilica sorse sul Colle Oppio, che fu sede di uno dei villaggi da cui sorse Roma; nel 1506 su quest’area fu ritrovato il gruppo scultoreo del Laocoonte, una delle più straordinarie testimonianze dell’arte antica ellienistica.

Allo scavo, di grandezza stupefacente aveva assistito Michelangelo, che fu inoltre chiamato a valutarne il ritrovamento; il gruppo scultoreo per la sua imponenza e forza plastica influenzò lo stile artistico del grande genio, sia nella realizzazioni scultoree ma anche e sopratutto nella realizzazione delle figure degli ignudi della Cappella Sistina.

In quest’area si trovano le straordinarie rovine archeologiche delle grandiose terme di Traiano e Tito, e i resti della magnifica Domus Aurea di Nerone, oggetto di ispirazione per i grandi maestri del Rinascimento italiano come Raffaello e Giuliano da Sangallo.

La visita guidata prenderà in considerazione le vicende storico culturali della Valle del Colosseo, che in origine doveva essere immaginata come una valle racchiusa tra i colli della Velia, Palatino, Celio, Oppio ed era attraversata da un corso d’acqua che correva in direzione del Tevere.

Il percorso si concluderà con la Piazza del Campidoglio, geniale capolavoro di architettura e urbanistica del maestro, che condensa con un colpo d’occhio la sfida di un’intera epoca, il Rinascimento, verso il mondo antico e il tentativo di riprodurre un ideale di perfezione e di armonia assoluti.



Visita guidata: Sabato 19 ottobre alle ore 16:30

Appuntamento: ore 16:15, Via delle Terme di Tito 72 – davanti al Caffè Oppio

Quota di partecipazione: €12,50 – in contanti, si prega di portare banconote di piccolo taglio

